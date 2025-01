.com - Psg-Manchester City, derby degli scecchi in Champions e rischio eliminazione

(Adnkronos) – A vederla così Paris Saint-Germain-potrebbe essere una finale diLeague. E invece, ilsceicchi che andrà in scena stasera, mercoledì 22 gennaio, assume i contorni di uno scontro diretto per restarci, inLeague. Entrambe le squadre infatti hanno vissuto una prima fase di torneo complicata, e ora affrontano lo spauracchio di un’che avrebbe del clamoroso. Il Psg, al momento, è fermo in 26esima posizione con 7 punti, fuori dalla zona playoff, mentre ildi Guardiola, che sta uscendo dal periodo di crisi più profondo della sua carriera da allenatore, è al 24esimo posto, l’ultimo utile per accedere al prossimo turno, ma con una sola lunghezza di vantaggio sui parigini. Entrambe le squadre, con due sole partite ancora da giocare, compreso lo scontro diretto del Parco dei Principi, hanno già la certezza di non essere tra le prime otto classificate, e non poter quindi volare direttamente agli ottavi di finale.