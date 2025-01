Lanazione.it - Prato-Campi. Il tram veloce al Ministero

"Questo primo lotto del metrocosterà 489 milioni, fra 10 giorni scade il termine del bando aldei Trasporti. Questo è uno degli interventi che presenteremo come Regione; gli altri due sono il collegamento Careggi – Meyer, il secondo lotto di collegamento per Sesto fiorentino e l’implementazione dei mezzi della linea 4.1. Avere la tranvia nella Piana significa avere molte meno macchine. Il che agevolerebbe la vita a chi si muove per studio, per lavoro quotidianamente su queste strade". Parole del governatore Eugenio Giani che, ieri, durante la presentazione del primo lotto delricorda anche gli altri progetti fiorentini che entro il 31 gennaio arriveranno sul tavolo del ministro dei Trasporti per essere finanziati. In attesa di conoscere il responso, i progetti sono pronti.