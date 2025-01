Anteprima24.it - Nuovo incontro della Commissione Legalità sul Regolamento beni confiscati

Tempo di lettura: 4 minutiOggi in, presieduta da Pasquale Esposito,sulper disciplinare il trasferimento, la valorizzazione e la gestione deialla criminalità del Comune di Napoli. Attualmente, il Comune di Napoli si basa esclusivamente sulle linee guida del 2019 approvate in Giunta, e l’obiettivo è adottare per la prima volta unspecifico. A tal fine l’Amministrazione ha avviato un ciclo di consultazione sui, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni. Per la presidente del Consiglio Enza Amato l’obiettivo è arrivare a un documento che sia uno strumento amministrativo effettivamente utile per i soggetti che operano nell’ambito deialla criminalità organizzata. Ildeve chiarire le criticità che normalmente si affrontano in questo campo: accesso al credito, riqualificazione dei, durata dei contratti, ha spiegato Amato, elementi che saranno e sono oggetto delda costruire insieme a coloro che poi dovranno utilizzarlo.