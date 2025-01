Ilgiorno.it - Le quattro notti da re di Lazza: “Sono 37 brani tutti sulle mie spalle. Ma sono orgoglioso del risultato”

Assago (Milano) –& Friends. C’era pure una marea montante di amici ieri sera tra le gradinate in deliquio del Forum a festeggiare con l’eroe di “Cenere” nella prima dellerepliche ad Assago del suo Locura Tour 2025. Gente come Kid Yugi, in scena per condividere i lampi di “Mezze verità”, Ghali, alle prese con quelli di “Ghetto superstar”, ma anche Noyz, coprotagonista di “Topboy” e “Hotline” prima dell’irruzione di Capo Plaza per “Alyx” e una “Honey” a tre con Tony Effe. Nell’attesa di Sanremo, Tony Effe sugli scudi pure con “Fashion”. Per “Catrame” e “Trema” s’è materializzato Tedua, per “Fentanyl” e “G63” Sfera Ebbasta. Jacopo(rini) da Milano avrebbe potuto chiedere altro? No, come non avrebbe potuto pretendere di più al cuore e ai polmoni del suo popolo. Per luida re in attesa della celebrazione di San Siro dove il 9 luglio debutta al Meazza con una produzione “grossa dieci volte quella dei palasport” e molte sorprese legate anche al suo cuore rossonero “visto che, da tifoso, proverò a mettere in mezzo il Milan”.