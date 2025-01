Lanazione.it - L’azienda fa... scuola: "Il personale che manca lo formiamo da soli"

Il lavoro a macchina è richiestissimo. Servono anni per imparare. Se i curricula non arrivano, c’è chi tenta la strada della formazione interna investendo sul futuro. Su ragazzi che, avvicinati al mestiere, potrebbero appassionarsi e un giorno far parte del. "Abbiamo un disperato bisogno di. Abbiamo investito su un capannone nuovo. Il contenitore c’è. Ora servono le risorse umane". Venti, per cominciare. Ma si arriverà a 50 assunzioni una volta che il nuovo reparto aggiunteria sarà a regime. Riccardo Ancillotti, Elisa Ciaschi e Nicola Ciaschi sono i tre soci del calzaturificio Stella, azienda storica con sede a Lastra a Signa, una passione quella per l’artigianalità che dal 1933 è stata tramandata di padre in figlio. Fino ad arrivare alla quarta generazione. "La crisi del settore moda? O si aspetta o si attacca".