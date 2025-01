Bergamonews.it - La trasferta di Barcellona svelerà il futuro europeo della Dea, ora vincere in terra lariana

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Obiettivo centrato, la Dea si qualifica matematicamente ai playoff di Champions League strapazzando lo Sturm Graz. Un match a senso unico, finito 5 a 0 ma che avrebbe potuto vedere i nerazzurri trionfare anche con il doppio delle reti realizzate.Eppure all’iniziopartita sono stati proprio i nostri avversari ad andare ad un niente dal vantaggio, in quella che sarà l’unica vera palla gol austriaca. Gol sbagliato, gol subito: nella ripartenza sono i nostri a segnare la prima marcatura, manco a dirlo con Retegui, che dal suo rientro dopo l’infortunio ha sempre timbrato il cartellino.Strada in discesa dunque? Sembra di no, perché nella restante parteprima frazione, la Dea comanda ma non riesce a centrare la porta avversaria. Gli austriaci paiono poca cosa, grande abnegazione ma nulla di più.