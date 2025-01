Sport.quotidiano.net - Il volto nuovo. Adesso tocca a Dele Alli, prima alternativa a Paz

Leggi su Sport.quotidiano.net

manca solo lu all’appelloi,. C’è solo da capire quanto Cesc Fabregas gli darà lachance, almeno una manciata di minuti, magari già sabato pomeriggio nel sentitissimo derby con l’Atalanta per un altro "sold out" annunciato al Sinigaglia. C’è tanta curiosità attorno al centrocampista inglese classe ’96, che solo pochi giorni fa, dopo un mese di allenamenti per tastarne la condizione, ha firmato il contratto di 18 mesi (con opzione di rinnovo per la stagione successiva legato ad un determinato numero di presenze). Vero, l’ex giocatore di Tottenham, Everton e Besiktas. avrà bisogno di tempo per mettersi al passo con i compagni di squadra dopo oltre un anno e mezzo lontano dal campo, ma il Como crede davvero nel rilancio di un talento perdutosi precocemente dopo una complicatissima infanzia e che ora ha voglia esagerata di riscattarsi agli occhi dei tifosi.