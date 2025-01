Tpi.it - Hammamet: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondabiografico del 2020 diretto da Gianni Amelio. La pellicola racconta gli ultimi mesi di vita del politico italiano Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino. Nelnessuno dei personaggi direttamente ispirati alla realtà è chiamato con il proprio vero nome; la figura di Fausto Sartori, invece, non fa riferimento a nessun personaggio reale ed è un espediente narrativo voluto dal regista in funzione di “antagonista”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel 1989, durante il 45º Congresso del Partito Socialista Italiano presso lo stabilimento Ansaldo di Milano, il tesoriere Vincenzo Sartori3 tenta di esprimere al “Presidente”, chiaramente identificabile nella figura del segretario del partito Bettino Craxi,4 le proprie preoccupazioni in merito al suo operato: secondo Sartori, Craxi avrebbe tradito gli ideali del socialismo in favore di azioni illecite e, per colpa sua, il partito sarebbe finito sotto indagine.