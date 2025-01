Ilfattoquotidiano.it - Funzionari “fedeli al presidente” e taglio dei non allineati: Trump mette lo Stato federale sotto il controllo della Casa Bianca

La “nuova età dell’oro” dell’ultradestra a stelle e strisce è ufficialmente cominciata. Nelle stesse ore in cui si insediava alla, Donaldha avviato la riforma del governopromessa in campagna elettorale. Lo ha fatto con 6 ordini esecutivi che pongono le basi di quella “decostruzione delloamministrativo” elaborata dalla Alt-Right e annunciata in campagna elettorale. Il primo passo è la creazione del Department of Government Efficiency (Doge), il Dipartimento per l’Efficienza Governativa. La struttura deputata a snellire e tagliare i costimacchina amministrativaaffidata a Elon Musk avrà propaggini all’interno di ogni Dipartimento, che ospiterà “un Team DOGE di almeno quattro dipendenti”, che “coordinino il loro lavoro con lo USDS (lo United States DOGE Service, istituito presso l’Ufficio Esecutivo di, ndr) e forniscano consulenza ai rispettivi Responsabili dell’Agenzia sull’implementazione dell’Agenda DOGE”.