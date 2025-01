Terzotemponapoli.com - Cantalamessa a Stile TV: ”Divieto di trasferta dei tifosi del Napoli non è razzismo, ma …”

L’onorevole Gianluca, Presidente della Commissione Antimafia e Presidente del ClubParlamento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni diTv. Queste le sue parole: Ildelle trasferte per iazzurri residenti in Campania rappresenta un motivo di dispiacere e anche .“Dassimo dele da Presidente del ClubParlamento dico che ildelle trasferte per iazzurri residenti in Campania rappresenta un motivo di dispiacere e anche uno svantaggio oggettivo per tutte le squadre che hanno questi divieti. Tengo a chiarire che non si tratta diperché il Ministro è di Avellino e perché i dirigenti dell’Osservatorio del Ministero all’interno che valutano proprio questo tema sono campani. Non c’entra niente neanche la punizione o la repressione, ma sono misure preventive quando da investigazioni in corso ci si rende conto di una probabilità di scontri alta e quindi si pensa in primis alla sicurezza di tutti.