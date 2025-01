Ilfattoquotidiano.it - Benzina sempre più cara, che succede? I petrolieri strizzano il mercato prima di sparire

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È arrivato qualche giorno fa l’allarme del Codacons sull’aumento dei prezzi della. Per ora niente di drammatico, ma è chiaro che la tendenza al ribasso che durava da circa un anno si è invertita. Cosa stando? E cosa ci possiamo aspettare nel futuro?Sulla stampa italiana si sono lette imprecazioni contro non meglio definiti “speculatori”; come pure si è parlato di extra-costi per l’obbligo di miscelazione dei biocarburanti. Può darsi che queste cose abbiano avuto qualche effetto, ma è anche vero che è proprio il prezzo del petrolio che sta aumentando. Il problema è globale.In Italia, si è parlato molto poco delle nuove sanzioni che l’amministrazione Biden ha applicato contro la Russia. L’azione è cominciata il 1° gennaio con il blocco del gasdotto che portava gas attraverso l’Ucraina.