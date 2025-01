Spettacolo.periodicodaily.com - ADA ODA Condividono il Nuovo Singolo “Settembre”, Terzo Estratto da “Pelle D’Oca”

La band post-punk ADA ODA condivide “”, disponibile ovunque da oggi 22 gennaio,daldisco di inediti “”, in uscita il 21 febbraio 2025 via La Tempesta Dischi.Scopri “” di ADA ODA su tutte le piattaformeLa band post-punk ADA ODA ha rilasciato “”, iltratto dal loro atteso album “”, in uscita il 21 febbraio 2025 per La Tempesta Dischi. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 22 gennaio 2025.Ascolta il”: ADA ODA –Una Ballata Agrodolce sulla Fine dell’Amore“” è una ballata intrisa di un’intensa dolceamara riflessione sulla fine di una storia d’amore. I testi evocano quel momento delicato in cui le promesse svaniscono, e rimangono solo i dettagli pratici da risolvere: chi prenderà il gatto o la sedia da giardino? Non c’è dramma, ma una leggera amarezza e un senso di rassegnazione nell’affrontare una separazione che ormai non può più essere evitata.