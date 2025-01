Movieplayer.it - ACAB: la nostra analisi di un finale da manuale (che guarda agli zombie movie)

Per enfasi e costruzione, ildella serie potrebbe valere da solo molte delle produzioni originali Netflix. Un ottimo lavoro del regista Michele Alhaique, che si rifà al cinema western, a Walter Hill e, addirittura, a Io sono leggenda. L'articolo contiene spoiler. Oltre la verità e oltre la finzione,: La serie è un'opera di grande intrattenimento, sia scenico che narrativo. Lo ripetiamo, qualora non fosse chiaro: tratto dall'omonimo libro di Carlo Bonini, e rivisitazione del film di Stefano Sollima (che compare come produttore esecutivo), lo show diretto da Michele Alhaique - di cui avevamo apprezzato il suo film d'esordio, Senza nessuna pietà, prima che si spostasse poi nella serialità - potrebbe essere il miglior titolo seriale italiano che trovate su Netflix. Un'esagerazione? Non diremmo.