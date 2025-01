Volley Champions League femminile 2025 | Conegliano e Scandicci per il primo posto Milano per la rivincita col Vakif

Leggi su Sportface.it

Ultima sfida dei gironi pernella Cev2024/di. Le venete e le toscane sono già certe della qualificazione ai quarti di finale, ma vincere è importantissimo per poter poi beneficiare di un accoppiamento più agevole. Le pantere di Daniele Santarelli scendono sul campo di casa per affrontare il Resovia, secondo nella Pool A e a caccia di punti in questa difficilissima trasferta per tenere vivo il sogno. L’Imoco, che finora ha concesso solamente un set (proprio contro le polacche all’andata), va a caccia di un’altra prestazione maiuscola per chiudere in bellezza il girone e rimanere imbattute in stagione.Un po’ a sorpresa, visto quanto sta succedendo nel campionato italiano, la migliore italiana inè la Savino Del Bene