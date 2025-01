Quotidiano.net - Trump ripristina la pena di morte federale, chi la rischia e per quali reati

Roma, 21 gennaio 2025 – A meno di 24 ore dal suo insediamento, il nuovo presidente Donaldsta riscrivendo a colpi di ordini esecutivi – ben 100 quelli promessi e in parte arrivati – la storia recente degli Stati Uniti. Tra le decisioni più eclatanti quella cheladi, cancellando con un colpo di spugna la moratoria voluta da Joe Biden nel 2021.diper chi uccide un agente Il presidente ha ordinato anche al procuratore generale di richiedere lacapitale "indipendentemente da altri fattori" quando il caso riguarda l'uccisione di un agente ocapitali "commessi da uno straniero illegalmente presente" nel paese, nonché di "intraprendere tutte le azioni necessarie e legali" per garantire che gli Stati abbiano abbastanza farmaci per l'iniezione letale.