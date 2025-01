Ilnapolista.it - Sonego e la meditazione: «ho cambiato il mio modo di pensare. La mente può crescere. E anche il tennis»

e la: «hoil miodi. Lapuò. Eil».Lorenzoè la grande sorpresa degli Australian Open. È ai quarti di finale dove affronterà Shelton. Ha eliminato gli enfant prodige del: prima il brasiliano Fonseca (che aveva annientato Rublev) e poi l’americano Tien (che aveva mandato a casa Medvedev). In semifinale, teorica, potrebbe esserci una sfida tutta italiana tra lui e Sinner (che affronterà De Minaur).hadia di approcciarsi alla vita e quindi al. Ne parla in un articolo di Repubblica.Nel frattempo, Sonny se la ride: i giornalisti locali gli chiedono se è vero che compone e canta canzoni, lui li lascia a bocca aperta. «Eccome: le uso prima di ogni partita, per caricarmi.