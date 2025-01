Digital-news.it - Sky Classica: dal 1° febbraio il nuovo canale dedicato alla grande musica su Sky e NOW

HD diventa Sky. Dal 1°lo storicofondato e diretto da Piero Maranghi, l’unico interamentee punto di riferimento di tutti gli appassionati di opera, balletto e sinfonica, entra a far parte del bouquet di canali a brand Sky, posizionandosi al numero 124 di Sky e al numero 125 su Sky Stream e Sky Glass, rafforzandone insieme a Sky Arte e Sky Documentaries, l’offerta artistica e culturale.La programmazione di Sky– con una selezione di contenuti disponibile on demand – si rivolge non soltanto agli appassionati del genere, ma anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della. Ilcontinuerà ad essere edito da Italiae offrirà a tutti gli abbonati Sky lasinfonica dalle più prestigiose sale da concerto italiane e internazionali, i ritratti dedicati ai miti di ieri e ai divi e alle dive di oggi, i classici balletti romantici e gli spettacoli di danza più moderni, e ancorada camera e contemporanea, documentari, rubriche e approfondimenti per raccontare sia gli interpreti più acclamati sia i giovani emergenti.