Lanotiziagiornale.it - Medici Senza Frontiere lancia l’allarme per le deportazioni di Trump in Messico: “Migliaia di persone rischieranno la vita”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

(MSF) è profondamente preoccupata per la sospensione dell’app CBP One, tra i primi provvedimenti dalla nuova amministrazione. L’applicazione permetteva a moltedi prendere appuntamento per iniziare le procedure di richiesta di asilo negli Stati Uniti. Sebbene CBP One fosse un sistema tutt’altro che perfetto, che poteva richiedere un percorso molto lungo e arbitrario, la sua chiusuraalcuna alternativa crea uno scenario di incertezza e segna una battuta d’arresto in termini di diritti umani.L’asdi meccanismi legali, dignitosi e sicuri può avere gravi conseguenze sulla salute e sul benessere di centinaia didiche attraversano la pericolosa rotta migratoria lungo l’America latina fuggendo da contesti di violenza, persecuzione, discriminazione e mancanza di opportunità.