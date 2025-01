Ilfattoquotidiano.it - L’Unione europea autorizza l’uso alimentare della larva della farina trattata con raggi Uv

Essiccata, congelata e ora ancheconUv: lagiallapotrà essere consumata in maniera sempre più ampia sulle tavole europee. La Commissioneha approvato la commercializzazionepolvere di larve intere di Tenebrio molitor (note come larve gialleconUV, inserendola tra i “nuovi alimenti” o novel food dell’Ue. Questi alimenti, o metodi di produzione, non erano significativamente presenti prima del maggio 1997.Le larve gialle del tenebrione mugnaio avevano già ricevuto l’zione per essere vendute in forma essiccata, congelata e in polvere. Ora, l’Ue ha dato il via libera anche aldi queste larveconUV, che può essere trasformata in pane, panini, torte, prodotti a base di pasta, patate, formaggio, latticini e composte di frutta e verdura.