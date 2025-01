L’ora della verità – The vanished | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

– The: ladeldelDiretto da Peter Facinelli, il thriller psicologico del 2020– Theruota attorno alla scomparsa di Taylor Michaelson, una bambina di 10 anni. I suoi genitori, Paul e Wendy Michaelson, interpretati da Thomas Jane e Anne Heche, portano infatti lei e il cane di famiglia in vacanza in un campeggio, dove tutto va rapidamente a rotoli. Mentre infatti Wendy è al negozio del campeggio e Paul sta sistemando il camper, Taylor sembra scomparire nel nulla: nessuno riesce a trovarla o addirittura a ricordare dove la si è vista l’ultima volta.Per tutto il, Paul e Wendy non si fermano davanti a nulla nella ricercafiglia. Nel corso del racconto si verificano poi eventi sconvolgenti, ma nulla è più bizzarro del, in cui gli spettatori scoprono finalmente cosa è successo alla loro figlia.