LIVE Italia-Cechia, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: inizia il Main round per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di-Repubblica Ceca, sfida valida per la prima giornata deldeidi. Ad Henrig (Danimarca) glivogliono continuare a sognare e stupire dopo l’ottimo percorso del qualification. L’per ottenere una storica qualificazione ai playoff deve superare i cechi e compiere poi una clamorosa impresa contro la Germania.Gli uomini del dt Riccardo Trillini portano in dote 4 punti dal girone inaugurale e nel nuovo raggruppamento se la vedranno prima con la, poi con la Germania ed infine con la Svizzera. Le migliori due squadre del girone che comprende anche Danimarca e Tunisia accederanno ai quarti di finale della manifestazione iridata. Trillini si affida alle parate di Ebner ed all’esperienza di Bulzamini, Savini, Marrochi e Parisini.