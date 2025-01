Ilfattoquotidiano.it - Lewis Hamilton a Maranello, tifosi Ferrari in delirio. Lui sorprende tutti parlando in italiano: la sua prime frase – Video

20 gennaio 2025. La prima giornata dicon il teamè già entrata nella storia. Il 7 volte campione del mondo ha vissuto con grande entusiasmo il suo primo giorno a. Una giornata che lui stesso ha definito indimenticabile. Dopo aver incontrato e scattato le foto di rito con John Elkann, Vigna e Vasseur, il pilota britannico ha salutato alcuniche erano arrivati al quartier generale della Rossa appositamente per lui: l’ex Mercedes li ha stupitiin.La giornata è stata ricca, dagli incontri in fabbrica alleriunioni con gli ingegneri allo scopo di programmare la nuova stagione. Poi una serie di foto. Quella pubblicata dallae dallo stessosui social è già diventata iconica. “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della, è uno di quei giorni.