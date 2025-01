Sport.quotidiano.net - La fabbrica dei talenti. Benvenuti nel laboratorio di Cassano Magnago. Qui si punta al tricolore

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nell’Italia calciocentrica numerose discipline cercano un posto al sole, e in un sistema di forze in fase di riequilibrio vi è uno sport con tradizione locale che si affaccia al panorama nazionale. Per la pallamano sono tanti i laboratori sparsi per lo stivale, tra questi un cuore pulsante è a poco più di 40 chilometri di Milano:. Amaranto è il colore, profonda la passione per ilHandball Club, reduce dal cinquantenario festeggiato lo scorso mese di settembre con un docufilm dedicato. In alto la Nazionale che festeggia le prime vittorie in un Campionato del Mondo dove non emerge solo tenacia, ma anche sviluppo alternativo del gioco, velocità di fronte alla fisicità, esuberanza in opposizione alla durezza. In basso realtà come questa, che però propone uno sviluppo verticale con un obiettivo ben dichiarato, denominato Scudetto.