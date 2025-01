Ilrestodelcarlino.it - In Tir dalla Sicilia a Bologna senza sosta, 4.800 euro di multa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 gennaio 2025 –al nord Italia, trasportando prodotti ortofrutticoli,rispettare i tempi di riposo alla guida. È quello che hanno scoperto gli agenti del reparto Motociclisti della polizia Locale nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli effettuati per migliorare la sicurezza stradale. Verifiche che vengono effettuate abitualmente a garanzia del rispetto e la regolarità dei documenti di guida, l'efficienza dei mezzi in circolazione, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. Viaggiadeguati periodi di riposo L’uomo, sessantenne, fermato a bordo di un veicolo superiore ai 35 quintali durante una tappa per scaricare la merce a, è stato sanzionato per dodici violazioni relative ai tempi di guida e di riposo non regolari per un totale di oltre 4.