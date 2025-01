.com - Il Piracy Shield italiano sotto accusa: presunte violazioni delle leggi europee sul copyright e la libertà digitale

Leggi su .com

Il, il sistema antipirateriaideato per contrastare la distribuzione illegale di contenuti online, è al centro di un acceso dibattito sia in Italia che in Europa. Sebbene il progetto, gestito dall’AGCOM, nasca con l’intento di proteggere il diritto d’autore, le critiche mosse dalla Computer & Communications Industry Association (CCIA) e da parlamentari europei evidenziano gravi problematiche legate alla sua implementazione, alla trasparenza e alla compatibilità con le normative.IndiceLe principali criticità delnormativeL’impatto delsugli utenti e il rischio per laConclusioni e richieste di revisioneLe principali criticità delIlconsente ai titolari di contenuti protetti di segnalare domini sospettati di pirateria, con un blocco quasi immediato, entro 30 minuti, imposto agli ISP.