Il credito come volano per l’agricoltura

Agricolturasettore trainante dell’economia, ben sostenuto dal, nonostante le complessità che derivano dall’emergenza climatica e dalla crescita esponenziale dei costi di produzione trainati dal prezzo del gas e dell’urea (+15%) che è il fertilizzante più utilizzato nei campi. Il tutto mentre le produzioni, grano in testa, toccano i minimi storici delle loro quotazioni. Il punto sul settore è stato fatto ieri a Ravenna al convegno ", economia e mercati. Quale futuro per?" organizzato da Fiaf, Federazione italiana impresa agricola familiare di Confagricoltura Ravenna. Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e del Gruppo La Cassa di Ravenna, ha confermato il buon momento nei rapporti fra il settore dele le banche: "A livello nazionale, il 5,7% del totale dei prestiti alle imprese va al settore agricolo, per oltre 38 miliardi, con un rischio di deterioramento delche è ormai coincidente con quello totale dei vari settori dell’economia".