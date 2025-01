Ilrestodelcarlino.it - Frenata provvidenziale. Tamponato sfonda muro: danni alle auto parcheggiate

mobile viene tamponata da un furgone e finisce prima sul marciapiede e poiun muretto danneggiando tre vetture in sosta: due i feriti. L’incidente si è verificato ieri, attorno12.30, in via De Gasperi, poco prima della rotatoria di piazzale Italia (vicino alla ex Standa), lungo la corsia in direzione della stazione ferroviaria. Il furgone, un Citroen con al volante un 32enne di Montemarciano, è finito contro l’mobile che aveva davanti, una T-Roc della Volkswagen con a bordo due persone, il conducente, 60 anni, della provincia di Catanzaro e la passeggera, una 26enne della provincia di Bari. La vettura tamponata, presa a noleggio, ha deviato a destra dopo l’impatto e si è scontrata con il muretto di mattoni, salendo sul marciapiede,ndolo. L’mobile è riuscita a fermarsi senza volare di sotto, dove si trova un parcheggio per residenti, al di sotto del livello stradale.