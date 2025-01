Anteprima24.it - Comune di Napoli, nel Pums galleria San Martino-viale Raffaello e parcheggio interrato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn collegamento tra la nuova stazione di San, via, e un, sempre in. Sono inseriti nell’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile () deldi. Il documento è stato approvato il 16 gennaio, con delibera di giunta comunale. Si conferma la nuova stazione S. Elmo della funicolare di Montesanto, per la quale c’è il progetto esecutivo. Costo previsto: 30 milioni di euro, da reperire.La funicolare, gestita dall’Anm, già connette la parte bassa di Montesanto con la parte collinare del Vomero in Via Morghen. Lungo il percorso, uno dei convogli effettua una fermata tecnica. L’altro invece si ferma all’altezza della stazione intermedia di Corso Vittorio Emanuele. “Ildi– spiega l’aggiornamento del-, considerato il notevole incremento di spostamenti verso il Museo S.