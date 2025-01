Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 10-16 gennaio: dischi di platino per Lazza, Rose Villain e Alfa

Dominio degli artisti italiani tra leGfk della settimana dal 10 al 16, nel quale spiccano idiper.Sono tre idicertificati per Locura, ultimo album dipubblicato lo scorso settembre. Con il quarto lavoro in studio, il rapper meneghino raggiungeva la vetta della classificanei giorni successivi alla sua pubblicazione. Tra i produttori dell’album figurano Drillionaire, Low Kidd, Takagi e Ketra. Nei mesi precedenti alla release, reduce dal successo dell’anno precedente raggiunto con Cenere,aveva lanciato 100 Messaggi come singolo che apriva la sua nuova era musicale. Il singolo è stato presentato in occasione di un intervento dell’artista in qualità di ospite al Festival Di Sanremo 2024. Lo scorso settembre arrivava Zeri In Più con il feat di Laura Pausini, secondo brano apripista del nuovo album, mentre dal 5è entrato nell’AirPlay Buio Davanti, il quarto singolo estratto, che nella scorsa settimana ha raggiunto la #14 della Classifica Earone.