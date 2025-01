Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: «C’era la volontà di fare questa mossa per la difesa, poi le cose sono cambiate». La rivelazione

In collegamento con Sky Sport, Luca Marchetti ha svelato un retroscena sulle mosse del calciomercato Juventus per gennaio. Ecco qual era il piano dei bianconeri per la difesa.

LE PAROLE – «La Juventus voleva fare un investimento per dei giocatori che sarebbero potuti diventare titolari di questa squadra. Non c'è però questa opportunità a gennaio, quindi non si vuole fare ora ma magari farlo nelle prossime sessioni. Le occasioni ora sono quelle che portano a Kelly e Renato Veiga».