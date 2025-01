Pronosticipremium.com - Bologna-Borussia Dortmund, Streaming Gratis: dove vedere la Champions League in Diretta Live

La notte delle grandi stelle è pronta a dare grande spettacolo. Tante le italiane ancora in corsa per la, come ad esempio ilche dovrà affrontare ila partire dalle ore 21:00 del 21 gennaio. La partita che si terrà al Dall’Ara potrebbe rappresentare la sfida del riscatto per la squadra di Italiano: con una vittoria i rossoblù potrebbero tentare il tutto per tutto con lo Sporting; in caso di sconfitta, invece, dovranno dire definitivamente addio alla storica cavalcata europea.Davanti a sé, ildi Italiano si troverà uncarico e pronto a scacciare la crisi che sta attanagliando la squadra di Sahin. Il muro giallo infatti arriva da tre sconfitte consecutive e la classifica diora parla di un 11° posto, a quota 12 punti.