Nerdpool.it - Annunciati gli attori di Marvel Zombies

Leggi su Nerdpool.it

Quasi 10 veterani dell’MCU apparsi in progetti live-action riprenderanno i loro ruoli nella prossima serie animatadeiStudios.è tra i progetti più attesi in arrivo nell’elenco MCU del 2025. È uno spin-off di un episodio della prima stagione di What If.? e sarà uno dei due progetti MCU del 2025 ad essere classificato R (in realtà sarà classificato TV-MA, che è l’equivalente televisivo di R).Come What If.?,non solo riporterà in vita alcuni dei personaggi più importanti che l’MCU ha introdotto finora, ma anche glidi prima categoria che li hanno interpretati in live-action.Tutti i 9MCU confermati perLa Disney ha rivelato un’anteprima scritta disul sito Web ufficiale della Casa di Topolino.