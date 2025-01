Tvzap.it - Stefano De Martino ubriaco fuori dal locale, gli chiedono la foto: la sua reazione (VIDEO)

Personaggi TV.Deè uno dei personaggi televisivi più amati del momento e ogni sua apparizione, che sia in TV o nella vita di tutti i giorni, cattura l’attenzione del pubblico e dei social. Negli ultimi giorni, unpubblicato su TikTok ha fatto rapidamente il giro del web, mostrando il conduttore in una situazione piuttosto inedita: visibilmente allegro dopo una serata tra amici, Desi è lasciato andare a qualche bicchiere di troppo. Ecco la suaquando delle fan gliuna.Leggi anche: “C’è posta per te”, nomi bomba tra gli ospiti vip di stasera: chi ci saràLeggi anche: “Affari Tuoi”, il balletto dicoi gemelli è bollente: cos’è successo ()Il successo inarrestabile diDeSe il suo nome fino a qualche anno fa era principalmente associato alla vita privata e al gossip, oggiDeè considerato uno dei volti più promettenti e di successo della televisione italiana.