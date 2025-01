Pronosticipremium.com - Roma, stallo per Ryan al Lens: proroga per le visite mediche

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e lasi prepara a scendere in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 3-1 con il Genoa, frutto di un’ottima prestazione per tutto l’arco dei 90? minuti. Il focus si sposta ora sull’Europa League, competizione tanto cara alla proprietà. L’obiettivo è quello di qualificarsi al prossimo turno. Per farlo, i capitolini dovranno limare ogni tipo di dettaglio in vista della gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18:45 in trasferta. Un match estremamente delicato, contro un avversario che tenterà l’impresa di fronte al suo pubblico.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne la finestra invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri rinforzi in ogni reparto, per allungare una coperta fin troppo corta.