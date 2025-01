Donnapop.it - Nicolas Maupas, la malattia di sua mamma gli ha cambiato la vita: «Cercavo di farla ridere…»

è un giovane attore di successo, noto per il suo ruolo nella serie Mare fuori e per le sue performance in numerosi progetti televisivi e cinematografici. Nato a Milano il 29 ottobre 1998, ha 26 anni e possiede la cittadinanza francese. La sua carriera, che lo ha portato a diventare uno degli attori più apprezzati della sua generazione, affonda le radici nella sua infanzia.A ispirarlo è stata sua madre, una giornalista siciliana, che gli ha trasmesso l’amore per il cinema, ma anche il desiderio disorridere in un periodo difficile. Una storia di passione e dedizione che ha segnato il suo cammino verso la recitazione, ma che ha anche rivelato un lato più personale e intimo della sua.Chi sono i genitori di? Ecco le origini dell’attoreI genitori diprovengono da due mondi culturali e professionali diversi.