Lopinionista.it - La collezione FW 24-25 di Gioseppo Woman

Leggi su Lopinionista.it

Caldi, comodi, iconici: gli stivaletti sono un classico da sfoggiare nella stagione invernale, specie se foderati di morbido pelo o pelliccia sherpa, a prova di temperature più rigide. LaFW 24-25 dipresenta una selezione curata di modelli essenziali per il freddo, dai boots australiani a quelli stile après-ski, dove la parola d’ordine è calore.Via libera al grande protagonista del look invernale, il pelo, che aggiunge volume e texture ai classici stivaletti in vera pelle scamosciata, e ne fodera gli interni, per una sensazione di tepore avvolgente. Dettagli in eco pelliccia sono presenti anche nei boots stile doposci che, impreziositi da lacci brillanti su base lucida metallizzata, daranno un’allure da regina delle nevi agli outfit della stagione.La pelliccia in tessuto sherpa, must-have per le giornate fredde, è proposta non solo sugli stivaletti, ma anche sulle sneakers: basse, alte o con zeppa interna, ogni passeggiata nel cuore dell’inverno sarà all’insegna del calore e della comodità.