Ilrestodelcarlino.it - La 4 Torri risorge in casa. Rossatti stende l’Arco Riva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley 3Pallavolo C9 Arco1(25-19, 13-25, 25-21, 25-23) 4VOLLEY: Aprile ne, Morelli ne, Grazzi 19, Zanni 4, Pavani 7, Schincaglia, Soriani (libero) ne, Dosi 2, Poli (libero), Rossetti 10,22, Buffo 2, Sulmona 1, Ghidoni ne. All. De Marco Dopo tre sconfitte di fila, la 4Volley riparte superando in quattro set la Pallavolo C9 Arco. È la seconda vittoria dall’inizio della stagione al palasport di Ferrara per Morelli e compagni, nonché la prima della gestione di coach De Marco. Certo, il sestetto trentino annaspa nelle ultime posizioni della classifica, ma i granata si presentavano con una formazione falcidiata dalle assenze e in un momento in cui spiccavano sfortuna e negatività era meglio non dare nulla per scontato. Invece, la 4Volley compie fino in fondo il proprio dovere conquistando tre punti preziosi sia per risalire la graduatoria che per aumentare l’autostima di un gruppo che adesso guarda con più fiducia al girone di ritorno.