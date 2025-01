Thesocialpost.it - Italia, terremoto: la scossa in piena notte

Una scossa di terremoto è stata registrata poco prima della mezzanotte nella provincia di Napoli, precisamente nell'area del Vesuvio. I sismografi dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno rilevato una magnitudo di 2,6 ad una profondità di appena 200 metri. Nonostante la superficialità del sisma, non si segnalano danni a persone o cose. L'evento è stato avvertito in alcune zone vicine al cratere, ma non ha destato particolare allarme. Rimane alta l'attenzione per la particolare vulnerabilità dell'area, nota per la sua attività vulcanica.