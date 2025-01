Sport.quotidiano.net - In caduta libera. Castelfranco ancora ko. In partita per 28 minuti

salsomaggiore 20 SALSOMAGGIORE: Borges, Furlotti, Dattaro (29’st Lecini), Pedretti, Ferrari, Morigoni, Yener (15’st Togola), Orlandi (30’st Sanogo), Berti (39’st Lorenzani), Corbelli, Roberi Vota (24’st Compaore). All. Apolloni V.: Nicolosi, Passini (14’st Valcavi), Muratori, Ogunleye, Tajeddine (1’st Simonetti), Ferrari, Gueye, Romanciuc, Ferri (24’st Campani), Amore (39’st Cannas), Tondelli (1’st Temzen). All. Napolitano Arbitro: Romini di Ravenna Reti: 10’ Corbelli, 28’ Ferrari Dura appena 28’ la gara dela Salsomaggiore per il 21esimo ko di fila. Al 10’ in ripartenza Corbelli la mette nel sette, al 28’ punizione di Corbelli dal limite respinta, l’azione continua e lo stesso Corbelli mette sul secondo palo per Orlandi che fa da sponda all’accorrente Ferrari per il 2-0.