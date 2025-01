Gamberorosso.it - I frittili alle mele di Rina, la nonna 84enne della Sabina esperta di grandi fritture

La prima puntata del nuovo programma di Gambero Rosso Tv, Con le mani in pasta – Storie di vita autentiche che fa riscoprire la cucina delle nonne, ci porta a Moricone, a casa di, pimpantenata e cresciuta in questo paese di poco più di 2mila abitanti nellain provincia di Roma (qui la prima puntata in streaming). La sua passione in cucina nasce da bambina, quando ha imparato l’arte dei manicaretti da sua madre. Le abilità si esplicano soprattutto in fatto di dolci e i fritti, in effettiè quotata in famiglia soprattutto nel periodo di Natale quando si dedica alla preparazione dei cosiddetti “frittilli”, una di frittelle realizzate con broccoli, da usare come antipasto, oppure dida gustare come dolce.La cucina di una volta diUna volta, quando il cibo scarseggiava, si usava spesso la frutta per creare i dolci da dare ai bimbi ghiotti, se non erano i fichi secchi o la frutta secca per realizzare dolci come il pangiallo, si usavano le pere e lein inverno,racconta: «Quando ero piccola non c’era nulla e lesi tenevano nella paglia, bisognava sempre tenerle sott’occhio: se una mela marciva bisognava toglierla, altrimenti si formava il cosiddetto nido, cioè marcivano tutte».