Grande Fratello le anticipazioni della ventiquattresima puntata | in arrivo un colpo di scena che stupirà tutti

Questa sera nuovo appuntamento con il.Il reality show condotto da Alfonso Signorni, accompagnato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, è arrivato alla sua. In studio anche Rebecca Staffelli che da quest’anno si occupaparte social del programma.Ma cosa attende il pubblico affezionato allo show? In cosa consisterà lae quali saranno i blocchi principali? Qui di seguito ledi questa nuova, attesissimadi:Il 127esimo giorno di permanenza in Casa potrebbe riservare undiche. E, questa sera, ben 9 concorrenti sono a rischio eliminazione. Chi tra Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma dovrà abbandonare il gioco?Nel corsoPamela potrà incontrare la mamma Cinzia e racconterà il suo dolore per la scomparsa delminore Manuel, che da due anni ha fatto perdere le sue tracceSpazio anche al punto di vista di Stefania su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, da lei definiti “un’associazione a vincere”.