Ilrestodelcarlino.it - "Dovevamo dare di più. Pochi 40 minuti giocati"

Aldilà della forza della capolista, l’analisi di mister Cristian Serpini a fine gara punta il dito sui demeriti del Carpi che ha subito la sconfitta più pesante casalinga della sua gestione. "Ci sono da salvare solo i primi 40’ – spiega –con grande applicazione, senza che l’Entella ci avesse mai impensierito, poi oltre ai loro meriti ci sono anche i nostri demeriti. Sono molto arrabbiato con me stesso perché bisogna stare in partita equalcosa in più, alzando il livello di attenzione, quando hai qualcosa in meno in qualità rispetto agli avversari, 40non bastano, come non mi spiego questo crollo emotivo avuto dopo lo 0-1. Parlo di concentrazione, emblematici sono i corner per noi che diventavano sempre azioni pericolose per loro come in occasione del primo gol, bisogna correre all’indietro e se non lo facciamo penso che non abbiamo capito tantissimo.