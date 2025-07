Napoli Cyril Ngonge ad un passo dal Torino | 7 8 milioni di euro al club partenopeo

Il calciomercato in casa Napoli si fa sempre più intenso, tra conferme e suggestioni di cessioni importanti. Questa volta, l'attenzione si concentra su Cyril Ngonge, che potrebbe lasciare gli azzurri per approdare al Torino, con un’offerta di 7-8 milioni di euro. La volontà di fare spazio e rinforzare le fila dei granata rende questa trattativa uno degli argomenti più caldi delle ultime ore. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile svolta.

La SSC Napoli, oltre al mercato in entrata, guarda anche a quello in uscita. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, il club partenopeo starebbe per cedere uno dei suoi attaccanti in Serie A, con il Torino pronto ad accontentare le richieste della dirigenza azzurra. "Cyril Ngonge si avvicina al trasferimento .