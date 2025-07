In carcere detenuti sottoposti a ‘trattamenti degradanti’ | quattro punti per agire subito

In un panorama in cui i diritti umani vengono spesso messi alla prova, le parole di Sergio Mattarella ci ricordano che la Costituzione è la nostra ancora di salvezza. La tutela della dignità umana non può essere compromessa, nemmeno in carcere, dove troppi detenuti sono soggetti a trattamenti degradanti. È ora di agire con determinazione, rispettando i principi fondamentali che ci legano come società. Di questo ha parlato...

Per fortuna c’è Sergio Mattarella, che nei vari ambiti in cui interviene ci ricorda che ci sono dei limiti al potere del governo di fare quello che gli pare: i limiti dettati dalla Costituzione. Non si può fare carta straccia dei principi costituzionali, nonostante si sia stati eletti, si sia maggioranza, ci si senta imbattibili di fronte ai cittadini. Bisogna comunque rispettare il patto costituzionale, perfino in carcere. Di questo ha parlato il Presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale il Capo delle carceri italiane e una rappresentanza della polizia penitenziaria. Le carceri, ha detto, non possono essere un luogo che calpesta la dignità della persona, non devono essere una fabbrica di nuova criminalità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In carcere detenuti sottoposti a ‘trattamenti degradanti’: quattro punti per agire subito

