Greta Mauro ecco chi è la presentatrice di Estate in diretta

Greta Mauro entra al posto di Nunzia de Girolamo per condurre Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Greta Mauro, ecco chi è la presentatrice di "Estate in diretta"

In questa notizia si parla di: greta - mauro - estate - diretta

“Estate in diretta”, intervista esclusiva a Greta Mauro: “Con Gianluca Semprini abbiamo lo stesso approccio sul lavoro. Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino? L’anno prossimo ho il mio programma in Rai” - In un'intervista esclusiva con Gianluca Semprini, Greta Mauro racconta il suo nuovo viaggio professionale, dove afferma di condividere con Semprini uno stesso approccio al lavoro.

Felice e grata dell’opportunità che mi è stata rinnovata anche per questa stagione estiva. Ci vediamo più tardi, dalle 17.00 in poi, su Raiuno a Estate in diretta con Greta Mauro e Gianluca Semprini. #estateindiretta Vai su X

Attualità , cronaca, costume e spettacolo. Torna #EstateInDiretta, dal lunedì al venerdì, alle 17.10 su #Rai1 ? Con Gianluca Semprini e Greta Mauro Vai su Facebook

Greta Mauro, ecco chi è la presentatrice di Estate in diretta; Estate in diretta, con Gianluca Semprini e Greta Mauro; Estate in Diretta, Greta Mauro: Non dirò bugie al pubblico. Io e Semprini bel tandem, ecco cosa faremo”.

Greta Mauro, ecco chi è la presentatrice di "Estate in diretta" - "Estate in diretta", tradizionale programma estivo proposto da Rai 1, riparte con una novità; al posto di Nunzia De Girolamo ci sarà Greta Mauro a condurre la trasmissione insieme a Gianluca Semprini. Lo riporta ilgiornale.it

“Estate in diretta”, con Gianluca Semprini e Greta Mauro - Dal 30 giugno c’è la coppia di giornalisti ad accompagnare i telespettatori dei pomeriggi "caldi" di Rai1 ... sorrisi.com scrive