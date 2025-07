Australia serpente a bordo | volo Melbourne-Brisbane ritarda 2 ore

Un volo tra Melbourne e Brisbane in Australia ha subito un ritardo di due ore a causa di una scoperta sorprendente: un serpente verde nella stiva dell’aereo. La presenza del “green tree snake” ha provocato l’interruzione delle operazioni, mettendo in allerta i passeggeri e il personale di bordo. Un episodio insolito che dimostra come, anche nei cieli, la natura possa sorprendere e mettere alla prova le compagnie aeree. Mark ...

Volo in ritardo per serpente a bordo. È successo in Australia, dove un volo della compagnia aerea Virgin Australia che copriva la tratta fra Melbourne e Brisbane ha ritardato la partenza di due ore dopo che è stato trovato un serpente nella stiva dell’aereo. L’animale è stato individuato mentre era in corso l’imbarco. Il serpente era un green tree snake. Si tratta di un serpente verde lungo 60 centimetri, un cosiddetto ‘green tree snake’. Mark Pelley, l’esperto che ha recuperato l’animale, ha raccontato di aver pensato che potesse essere velenoso quando si è avvicinato per recuperarlo nel vano buio, ma alla fine si è rivelato essere innocuo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australia, serpente a bordo: volo Melbourne-Brisbane ritarda 2 ore

