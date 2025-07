Marotta pompiere a metà e spunta retroscena su Lautaro Martinez – CdS

Beppe Marotta, il cuore pulsante dell’Inter, si trova al centro di un intricato episodio post-partita che ha acceso i riflettori su Lautaro Martinez e sul team nerazzurro. Dopo la sfida contro il Fluminense, le parole del capitano hanno sollevato polemiche, costringendo il presidente a intervenire in prima persona. Questa intricata vicenda, tra retroscena e speranze di ricucire i rapporti, metterà alla prova la forza dello spirito di squadra e la capacità di leadership della dirigenza interista.

Beppe Marotta e Lautaro Martinez protagonisti nel post partita di Inter-Fluminense, con Calhanoglu che ieri ha replicato alle loro parole. Il presidente dell'Inter ci ha voluto mettere una pezza alle parole del capitano, la cui uscita non era stata concordata. POMPIERE – Servirà più della diplomazia per risolvere questo intricato problema in casa Inter. Lunedì sera dopo Inter-Fluminense è scoppiato il caso Calhanoglu. Lautaro Martinez si sfoga tirando per le orecchie la squadra e i compagni "malcontenti", mentre subito dopo Beppe Marotta fa un nome e un cognome, quello appunto del numeri 20 turco.