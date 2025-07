Chi prende l' Inter al posto di Calha? Ederson prima scelta E occhio alla clausola di Dumfries

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto difensivo con una mossa strategica: dopo la possibile partenza di Calha Ederson, la prima scelta per il suo sostituto è un nome di qualità e affidabilità. Occhio alla clausola di Dumfries, che potrebbe aprire nuove opportunità. La società nerazzurra punta a ottenere almeno 35-40 milioni dalla vendita, per poi concentrarsi sull'acquisto ideale e rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Sembra ormai inevitabile la separazione con il turco, per cui si aspetta la prima offerta ufficiale del Galatasaray: l'Inter vuole ricavare non meno di 35-40 milioni. Poi l'affondo per il sostituto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi prende l'Inter al posto di Calha? Ederson prima scelta. E occhio alla clausola di Dumfries...

Il Borussia Dortmund si prende il primo posto del Gruppo F del Mondiale per Club La vittoria di misura contro i sudcoreani dell'Ulsan vale il primato del girone: agli ottavi di finale sarà sfida con la seconda in classifica del Gruppo E Il Fluminense non brill Vai su Facebook

