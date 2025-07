Stop carcere preventivo agli incensurati | con la scusa del sovraffollamento ora Nordio punta a salvare i colletti bianchi

Nel cuore del dibattito sulla giustizia italiana si cela un'inedita proposta: sospendere il carcere preventivo per gli incensurati, giustificandosi con il sovraffollamento carcerario. Mentre il ministro Nordio annuncia questa possibile svolta, si apre una questione cruciale sulla tutela dei diritti e sulla gestione delle indagini. È un cambio di rotta che potrebbe rivoluzionare il sistema penale, ma anche sollevare forti dibattiti etici e giuridici, lasciando tutti con un interrogativo: a chi realmente si serve questa riforma?

Salvare dal carcere i colletti bianchi indagati, usando come scusa il sovraffollamento delle celle. L’idea, accarezzata da tempo da una parte della maggioranza, si fa concreta e potrebbe diventare una norma di legge nei prossimi mesi. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo al monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla “ grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento” (62.761 ristretti a fronte di una capienza di 46.792 posti) e sull'” emergenza sociale ” dei suicidi dietro le sbarre (38 dall’inizio dell’anno). “Grande è l’attenzione per le parole del capo dello Stato”, ha scritto Nordio in una nota, elencando gli interventi allo studio del governo per migliorare le condizioni dei penitenziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it