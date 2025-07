Al Mandrione chiude Snodo Estate | Ha vinto la repressione al divertimento

Il cuore pulsante di un quartiere si ferma, vittima di una repressione che soffoca la libertà e la creatività. La chiusura di Snodo Mandrione segna una sconfitta per l’intera comunità, che perde un punto di incontro fondamentale. È il momento di riflettere: come possiamo reagire a questa ingiustizia e riconquistare uno spazio che appartiene a tutti noi?

Il messaggio dei gestori di Snodo Mandrione: "Ha vinto il vicinato, ha vinto il silenzio, ha vinto la repressione al divertimento e allo svago. Ha vinto la vostra protesta e da oggi purtroppo a Snodo non ci saranno più mostre, mercatini, cinema all’aperto, spettacoli comici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

